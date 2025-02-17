Электростальские врачи поставили на ноги сбитого машиной лежачего велосипедиста

95 человек расселили из аварийного жилья в шести округах Московской области за минувшую неделю, эта работа проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области в понедельник, 17 февраля.