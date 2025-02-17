Электростальские врачи поставили на ноги сбитого машиной лежачего велосипедиста

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Электростальской больницы поставили на ноги лежачего пациента, попавшего в автоаварию. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар на реабилитацию после ДТП поступил 40-летний мужчина. Как выяснилось, летом прошлого года он ехал на велосипеде, и его сбила машина. Он упал с моста, приземлившись на обочину под ним. Придя в сознание через три часа, мужчина стал звать на помощь, стараясь привлечь внимание водителей и прохожих. Один прохожий заметил велосипедиста и вызвал скорую помощь.
Пострадавшего доставили в больницу со множественными переломами и тяжелейшими травмами. Он перенёс три сложные операции, после чего был направлен на реабилитацию в Электростальскую больницу.
Сейчас пациент уже может самостоятельно пройти 150 м без поддержки и продолжает лечение.
Читайте также:
Технический персонал подмосковной скорой помощи одели в новую униформу
Компенсацию за аренду жилья получили уже более 13,6 тыс. медиков Подмосковья
В Электростали врачи удалили у пациентки гигантскую миому матки и кисту яичника
Пострадавшего доставили в больницу со множественными переломами и тяжелейшими травмами. Он перенёс три сложные операции, после чего был направлен на реабилитацию в Электростальскую больницу.
«Пациент поступил к нам в начале года в лежачем состоянии, что усугубляло ситуацию не только физически, но и психологически. Он не мог ходить и даже разгибать ногу. В трудные моменты его поддерживал психологом. Сначала больному было сложно переключиться на позитивный лад. Мы старались помочь ему справиться со страхами и неуверенностью. Начинали с простых упражнений, постепенно увеличивая нагрузку. Теперь он уже шагает по коридорам нашего отделения с улыбкой на лице», – рассказал заведующий реабилитационным отделением больницы Садрутдин Шарапутдинович.Пациенту подобрали индивидуальный план лечения. С ним работала мультидисциплинарная команда специалистов в составе невролога, психолога, реабилитолога, травматолога, физиотерапевта, массажиста и инструктора по лечебной физкультуре. Применялось такое оборудование, как тренажёр для восстановления навыков вертикального стояния и балансирования, комплекс программируемой электростимуляции мышц, система электростимуляции для улучшения ходьбы.
Сейчас пациент уже может самостоятельно пройти 150 м без поддержки и продолжает лечение.
Читайте также:
Технический персонал подмосковной скорой помощи одели в новую униформу
Компенсацию за аренду жилья получили уже более 13,6 тыс. медиков Подмосковья
В Электростали врачи удалили у пациентки гигантскую миому матки и кисту яичника
Лора Луганская