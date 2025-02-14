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В Электростали врачи удалили у пациентки гигантскую миому матки и кисту яичника

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Миому матки весом свыше шести килограммов и десятисантиметровую кисту яичника удалили у 34-летней пациентки врачи перинатального центра на базе Электростальской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравохранения Московской области.


Огромное новообразование было обнаружено случайно: женщина около пяти лет не посещала гинеколога и была уверена, что живот вырос из-за лишнего веса. А на приём она пришла, так как задумалась о планировании семьи.

«В ходе операции, проведенной через открытый разрез, мы удалили миому весом более шести килограммов и диаметром 30 см, а также десятисантиметровую кисту яичника со светлым содержимым. По результатам гистологии оба новообразования оказались доброкачественными», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он добавил, что усилия врачей были направлены на то, чтобы сохранить пациентке возможность иметь детей. И им это удалось.

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В Подмосковье подали более 15 тыс. онлайн-заявлений на запись в кружки
14 февраля 2025, 12:07

Свыше 15 тысяч заявлений на запись в кружки и секции подали жители Московской области с начала 2025 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Воспользоваться услугой «Кружки и секции» могут родители или законные представители ребёнка. По одному онлайн-заявлению можно записаться сразу в несколько секций и кружков», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале госуслуг Московской области через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму заявления и приложить сканы необходимых документов.

В министерстве также напомнили, что записаться в кружки и секции Подмосковья можно и через мобильное приложение «Добродел».

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В подмосковном филиале Президентской академии поведут день открытых дверей
14 февраля 2025, 11:35

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

День открытых дверей состоится в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске в воскресенье, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На дне открытых дверей посетители узнают информацию о поступлении на 2025/2026 учебный год, получат необходимые сведения о требованиях к абитуриентам и о документах, которые нужно будет представить. Кроме того, будет представлен анонс ближайших мероприятий для абитуриентов», — говорится в сообщении.
Посетителям также узнают об истории и достижениях вуза, смогут познакомиться со студентами и посетить с экскурсией учебные корпуса и общежития академии.

День открытых дверей будет проходить по адресу: Речная улица, дом №8, корпус 1. Площадка откроется в 11:00, официальная часть начнётся в полдень. Предварительная регистрация не нужна.

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В лотошинской деревне Ушаково отремонтируют более 300 м теплосетей
14 февраля 2025, 11:23

Капитальный ремонт тепловых сетей общей протяжённостью более 300 метров планируют провести в деревне Ушаково городского округа Лотошино, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать участок тепловых сетей общей протяжённостью 310 метров от тепловой камеры №2 до здания школы и от тепловой камеры №9 до тепловой камеры №15. Все работы должны быть закончены в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 21 миллион 104 тысячи 800 рублей, заявки принимаются до 18 февраля.

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#капремонт
#лотошино
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Большое, жирное и дряблое: нарколог раскрыл страшное влияние алкоголя на сердце
Нарколог Холдин: алкоголь вызывает опасную патологию сердца
14 февраля 2025, 11:08

Фото: istockphoto.com/Moussa81

Спиртные напитки негативно сказываются на всех органах и системах организма, включая сердце. О том, во что алкоголь превращает этот орган, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Алкоголь вызывает частые сокращения сердца — повышается пульс, сгущает кровь, в результате кислород и питательные вещества попадают к сердцу медленнее, что становится причиной голодания. Ткани сердца становятся дряблыми, в них накапливается жир, что мешает нормальной работе органа. Все это приводит к увеличению сердца, оно становится большим, но при этом слабым. Такую патологию врачи называют «бычье сердце», — сказал Виталий Холдин.
Он также добавил, что сгустившаяся из-за алкоголя кровь значительно повышает риск тромбозов, инфарктов и инсультов. Регулярное употребление спиртного приводит к одышке, болям в области сердца, аритмии и гипертонии. Всё это в разы увеличивает вероятность ранней смерти.

Нарколог подчеркнул, что защитить сердце поможет полный отказ от спиртного и табака, физическая активность, полноценный сон, правильное питание и умение справляться со стрессами.

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#минздрав мо
#нарколог
#сердце
#алкоголь
#здоровье
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В Подмосковье запретят продавать спиртное в магазинах во дворах
14 февраля 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Закон о запрете продавать алкогольные напитки в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов, подготовили в Подмосковье, сегодня его рассмотрит региональный парламент. Если закон будет принят, запрет вступит в силу с 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если дверь магазина выходит во двор – никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах многоквартирных омов. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме того, законопроектом предусматривается введение ограничения на продажу алкоголя в точках общественного питания, расположенных в жилых домах: продавать своим клиентам спиртные напитки там смогут только с 8:00 до 23:00.

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