В Электростали врачи удалили у пациентки гигантскую миому матки и кисту яичника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Миому матки весом свыше шести килограммов и десятисантиметровую кисту яичника удалили у 34-летней пациентки врачи перинатального центра на базе Электростальской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравохранения Московской области.
Огромное новообразование было обнаружено случайно: женщина около пяти лет не посещала гинеколога и была уверена, что живот вырос из-за лишнего веса. А на приём она пришла, так как задумалась о планировании семьи.
«В ходе операции, проведенной через открытый разрез, мы удалили миому весом более шести килограммов и диаметром 30 см, а также десятисантиметровую кисту яичника со светлым содержимым. По результатам гистологии оба новообразования оказались доброкачественными», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он добавил, что усилия врачей были направлены на то, чтобы сохранить пациентке возможность иметь детей. И им это удалось.
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