В Электростали врачи удалили у пациентки гигантскую миому матки и кисту яичника

Закон о запрете продавать алкогольные напитки в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов, подготовили в Подмосковье, сегодня его рассмотрит региональный парламент. Если закон будет принят, запрет вступит в силу с 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства Московской области.