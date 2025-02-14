Компенсацию за аренду жилья получили уже более 13,6 тыс. медиков Подмосковья

Около 1,2 тыс. различных предметов забыли пассажиры в электричках Центральной пригородной пассажирской компании в 2024 году, что на 300 вещей меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.