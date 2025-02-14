Компенсацию за аренду жилья получили уже более 13,6 тыс. медиков Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Программой компенсации за аренду съёмного жилья, введённой для медиков Московской области, воспользовались уже свыше 13,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Компенсация аренды жилья является одной из самых востребованных мер соцподдержки медработников в регионе. Всего за время действия программы ей воспользовались более 13,6 тыс. медиков», — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава области Максим Забелин.Он добавил, что подать заявку на получение компенсации за аренду жилья могут как специалисты, давно работающие в медицинских учреждениях Московской области, так и те, кто трудоустроился недавно.
Полная информация о мерах поддержки медицинских работников Подмосковья размещена по ссылке.
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