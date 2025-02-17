Технический персонал подмосковной скорой помощи одели в новую униформу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Технический персонал Московской областной станции скорой помощи получил новую форму единого образца. Её теперь носят слесари по ремонту автомобилей, электрики и специалисты комплексного обслуживания зданий, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы выдали спецодежду всему техническому персоналу. Сейчас закупаем униформу для выездных бригад – врачей, фельдшеров и водителей. Новая форма разработана с учётом условий труда. Она водоотталкивающая, дышащая, обеспечивает свободу движений, что важно. Новую униформу получили более 200 сотрудников. На её закупку было направлено 600 тыс. рублей», – рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.Как отметили в ведомстве, в состав комплекта обновлённой формы входят куртка, брюки и комбинезоны.
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