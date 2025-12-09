Елена Тараненко из Химок победила на Всероссийском конкурсе красоты
Победу на всероссийском фестивале «Национальная красота России и мира» завоевала жительница Химок Елена Тараненко. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Строгое жюри признало Елену лучшей из 50 финалисток и присудило ей главную награду: титул «GRAND-PRIX ABSOLUTE Национальная красота мира».
«Конкурсная программа состояла из трёх блоков: визитка — выход в золотых платьях, демонстрация народных костюмов и дефиле в вечерних нарядах», — говорится в сообщении.Особое впечатление на жюри произвёл образ Елены в платье-костюм ручной работы бело-голубых тонах в стиле сказочного лебедя.
Кроме того, наград удостоились финалистка конкурса «Миссис Химки — 2025» Анна Фатина и юные таланты округа: Милана Запоточная, Валерия Тихонова, Дарья Полетаева и Маргарита Горшкова.