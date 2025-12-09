Елена Тараненко из Химок победила на Всероссийском конкурсе красоты

09 декабря 2025, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Победу на всероссийском фестивале «Национальная красота России и мира» завоевала жительница Химок Елена Тараненко. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Строгое жюри признало Елену лучшей из 50 финалисток и присудило ей главную награду: титул «GRAND-PRIX ABSOLUTE Национальная красота мира».





«Конкурсная программа состояла из трёх блоков: визитка — выход в золотых платьях, демонстрация народных костюмов и дефиле в вечерних нарядах», — говорится в сообщении.