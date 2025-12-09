«Этот парень мой сегодня!»: Серябкина рассказала о взглядах конкуренток и реакции Чеботиной

09 декабря 2025, 13:11

Ольга Серябкина намекнула на ревность Люси Чеботиной

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина уверена, что её сотрудничество с Филиппом Киркоровым вызывает у многих артисток зависть — включая Люсю Чеботину.





В интервью ТВ Mail певица призналась, что чувствует на себе ревнивые и неприветливые взгляды коллег, которым тоже хотелось бы оказаться рядом с поп-королём. Это, по словам Оли, лишь добавляет ей гордости.





«Когда ты идёшь с Филиппом, ты ощущаешь на себе гигантское количество практически гневных, ревнивых взглядов других женщин. Я это недавно осознала и чувствовала себя особенно гордо. Я шла и хвасталась! "Да, этот парень мой сегодня!"», — рассказала Серябкина.

«Но это большой комплимент Филиппу. На месте Люси могла быть и я. Потом и я так буду кого-то провожать. Очень приятно спеть песню с таким артистом. Это круто!» — добавила певица.