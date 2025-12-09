«Этот парень мой сегодня!»: Серябкина рассказала о взглядах конкуренток и реакции Чеботиной
Ольга Серябкина намекнула на ревность Люси Чеботиной
Ольга Серябкина уверена, что её сотрудничество с Филиппом Киркоровым вызывает у многих артисток зависть — включая Люсю Чеботину.
В интервью ТВ Mail певица призналась, что чувствует на себе ревнивые и неприветливые взгляды коллег, которым тоже хотелось бы оказаться рядом с поп-королём. Это, по словам Оли, лишь добавляет ей гордости.
«Когда ты идёшь с Филиппом, ты ощущаешь на себе гигантское количество практически гневных, ревнивых взглядов других женщин. Я это недавно осознала и чувствовала себя особенно гордо. Я шла и хвасталась! "Да, этот парень мой сегодня!"», — рассказала Серябкина.Она отметила, что и Чеботина смотрела на неё таким же взглядом, хотя у Люси уже есть собственный дуэт с Киркоровым.
«Но это большой комплимент Филиппу. На месте Люси могла быть и я. Потом и я так буду кого-то провожать. Очень приятно спеть песню с таким артистом. Это круто!» — добавила певица.Серябкина подчеркнула, что работа с Киркоровым стала для неё честью: творческий процесс прошёл легко, и артист не изменил ни строки в песне, которую она написала.