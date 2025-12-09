Никакого разрыва: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе опровергли слухи о расставании

09 декабря 2025, 13:47

Кайли Дженнер удалось вернуть Тимоти Шаламе в отношения

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе эффектно развеяли слухи о разрыве, появившись на премьере фильма «Марти Великолепный» в Лос-Анджелесе в полностью совпадающих ярко-оранжевых образах.