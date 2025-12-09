Никакого разрыва: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе опровергли слухи о расставании
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе эффектно развеяли слухи о разрыве, появившись на премьере фильма «Марти Великолепный» в Лос-Анджелесе в полностью совпадающих ярко-оранжевых образах.
Их совместное появление и очевидно счастливая атмосфера дали понять: отношениям пары ничего не угрожает.
Ранее инсайдеры утверждали, что Тимоти снова расстался с Кайли — и якобы уже не в первый раз. Тем не менее предпринимательнице удалось убедить актёра не ставить точку в их романе.
Недавно Шаламе впервые прокомментировал свои отношения с Дженнер в интервью Vogue. По словам актёра, он не скрывал роман специально, ему просто было «нечего сказать». СМИ писали, что такой ответ сильно задел Кайли, однако их свежий выход доказывает — между ними всё по-прежнему серьёзно.
