Кубок России по тяжёлой атлетике собрал в Люберцах более 230 спортсменов

04 февраля 2026, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах стартовал Кубок России по тяжёлой атлетике. Этот турнир впервые проходит на территории Московской области. Силами будут меряться 232 спортсмена — 144 мужчины и 153 женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования будут проводиться четыре дня.





«Сегодня мы проводим Кубок России по тяжёлой атлетике в Люберцах. (…) Люберцы — это место, где всё создано для тяжёлой атлетики. Здесь уже более 60 лет работает дворец спорта, в котором тренируются свыше 200 спортсменов, 12 из которых входят в состав сборной России, там работает семь тренеров. Давайте болеть, любить спорт и делать нашу страну ещё сильнее», — сказал на открытии первый вице-президент Федерации тяжёлой атлетики России Александр Панченко.