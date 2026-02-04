«Приобретения — не гарантия»: Главный тренер «Енисея» оценил трансферы «Зенита»

04 февраля 2026, 11:38

Сергей Ташуев оценил трансферную политику и комплектование состава «Зенита»

Фото: Istock/thomas-bethge

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал трансферную политику «Зенита» и оценил, как клуб формирует состав.





В беседе с «Metaratings.ru» Ташуев заявил, что «Зенит» ведёт трансферную кампанию на уровне чемпиона. Однако, как отметил специалист, одни приобретения ещё не гарантируют успех.

«Завоевание чемпионства на сто процентов не зависит от работы селекции. «Зенит» понимает, что ему предстоит соревноваться не только с «Краснодаром». Поэтому усиливается перед весенним этапом», — сказал Сергей.