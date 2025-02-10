Елизавета Кузина из Подмосковья завоевала золото Кубка России по прыжкам в воду

Елизавета Кузина (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Четвёртую золотую медаль завоевала представительница Московской области Елизавета Кузина на Кубке России по прыжкам в воду в финальный день соревнований, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Последний день турнира принёс Елизавете Кузиной высшую награду в дисциплине «трамплин 3 м» среди женщин. Серебряную медаль выиграла представительница Волгоградской области, а бронзу завоевала спортсменка из Свердловской области», — говорится в сообщении.Ранее Елизавета Кузина завоевала на Кубке России золотые медали в следующих дисциплинах: ««прыжки с трамплина 1 м среди женщин», «синхронные смешанные прыжки с трамплина 3 м» — в паре с ней выступил спортсмен из Москвы, а также «трамплин 3 м синхронные прыжки среди женщин» с напарницей, представлявшей Свердловскую область.
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