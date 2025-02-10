В Подмосковье состоятся чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» будут проводиться в подмосковном спорткомплексе «Арена-Истра» с 13 по 16 февраля, участие в турнирах примут свыше 500 спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования будут проводиться в возрастных категориях: мужчины и женщины от 18 лет и старше, юниоры и юниорки 17-18 лет и юноши и девушки 13-14 лет. Церемония открытия состоится 14 февраля, она начнётся в 15:00», — говорится в сообщении.Отмечается, что Московскую область на соревнованиях будут представлять около 100 спортсменов и спортсменок из Щёлкова, Балашихи, Реутова, Видного, Раменского, Долгопрудного, Мытищ, Жуковского, Истры, Клина и Красногорска.
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