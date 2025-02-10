Подмосковные спортсменки завоевали 22 медали всероссийских соревнований по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Восемь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по боксу среди девушек и юниорок, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные юниорки Ангелина Ротань (весовая категория 60 кг), Ульяна Шакалова (57 кг), Ксения Егоркина (70 кг), Анна Меечко (66 кг) и Арина Гридчина (63 кг). Среди девушек 15-16 лет золото взяли Ирина Явнова (75 кг) и Виктория Багдасарян (60 кг). А среди девушек 13-14 лет — Елизавета Алейникова (70 кг)», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали Александра Зборовская, Ирина Левшина, Арина Лебедева, Ангелина Верченко, Алеся Патлай, Мария Орил, Кира Леонова и Варвара Алексеева. А бронзовые награды в копилку подмосковной сборной принесли Алиса Кирьякова, Виктория Ерохова, Анастасия Соснова, Алина Бадалова, Анфиса Арзамазова и Алёна Артамонова.
Соревнования проводились в городе Собинка Владимирской области с 3 по 9 феврали, участницами турнира стали более 160 спортсменок из 20 российских регионов.
Читайте также:
В Подмосковье разыграют более 100 комплектов медалей в зимнем плавании
Бобслеисты из Московской области выиграли две награды первенства России
Подмосковные фигуристы Малеина и Самохин завоевали медаль первенства России
Лев Каштанов