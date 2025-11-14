Эндокринолог Раменской больницы рассказала о причинах и профилактике диабета

14 ноября 2025, 19:36

Фото: Раменский медиацентр

Сахарный диабет – распространённое заболевание, при котором повышается уровень глюкозы в крови. О его причинах и профилактике рассказала врач-эндокринолог Раменской больницы Виктория Зайцева.





Причина заболевания – дефект выработки инсулина, который стабилизирует уровень сахара в крови, отсутствие действия инсулина или оба эти фактора.

«Сахарный диабет разделяют на две формы: первого и второго типа. Существует только один способ лечения – многократные инъекции инсулина», – отметила медик, слова которой привели в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.

«Если в семье ни у кого и никогда не было сахарного диабета первого типа, это не означает, что в этой семье не может появиться такой пациент. Ключевое изменение в жизни человека с сахарным диабетом – необходимость соблюдать диету. Ведь исключить все факторы, провоцирующие болезнь, непросто», – рассказала Виктория Зайцева.