Эндокринолог Раменской больницы рассказала о причинах и профилактике диабета
Сахарный диабет – распространённое заболевание, при котором повышается уровень глюкозы в крови. О его причинах и профилактике рассказала врач-эндокринолог Раменской больницы Виктория Зайцева.
Причина заболевания – дефект выработки инсулина, который стабилизирует уровень сахара в крови, отсутствие действия инсулина или оба эти фактора.
«Сахарный диабет разделяют на две формы: первого и второго типа. Существует только один способ лечения – многократные инъекции инсулина», – отметила медик, слова которой привели в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.Как подчеркнула Зайцева, многие думают, что сахарный диабет появляется из-за большого количества сладкого в рационе, однако это миф. На самом деле болезнь имеет генетический характер.
«Если в семье ни у кого и никогда не было сахарного диабета первого типа, это не означает, что в этой семье не может появиться такой пациент. Ключевое изменение в жизни человека с сахарным диабетом – необходимость соблюдать диету. Ведь исключить все факторы, провоцирующие болезнь, непросто», – рассказала Виктория Зайцева.Эндокринолог порекомендовала проходить диспансеризацию, один или два раза в год исследовать кровь на показатель глюкозы. Особенно это относится к тем, у кого в семье уже есть родственники с сахарным диабетом.
Как напомнили в администрации, 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с этой болезнью.