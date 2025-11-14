В Раменском стартовал приём заявок на молодёжную премию «ЛУЧ»
В Раменском муниципальном округе стартовал приём заявок на соискание молодёжной премии «ЛУЧ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Премия учреждена для поощрения молодёжи, активно участвующей в волонтёрской деятельности, современных героев, способных вдохновлять других на добрые дела.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, молодёжные общественные организации, объединения и инициативные группы. Конкурсная комиссия рассмотрит заявки по пяти номинациям: «Патриотическое волонтёрство», «Надёжный тыл», «Герои», «Социальное волонтёрство» и «Помощь братьям нашим меньшим».
Для участия нужно подготовить документы, подтверждающие достижения в соответствующей номинации. Порядок подачи заявок можно найти в Положении о молодёжной премии «ЛУЧ» Раменского муниципального округа.
Заявки принимают до 2 декабря включительно. Церемония награждения состоится 5 декабря.
В Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.
