Глава Раменского проверил качество новых дорог в округе
В Раменском глава округа Эдуард Малышев оценил качество недавно отремонтированных автодорог на улицах Лермонтова, Маяковского и Индустриализации, сообщили в местной Администрации.
По многочисленным обращениям жителей подрядная организация обновила асфальтовое покрытие протяжённостью 0,6 км и общей площадью 2 330 м². Работы завершили в срок, что значительно улучшило транспортное сообщение и сделало передвижение пешеходов в округе безопасным.
Как отмечает Эдуард Малышев, для комфортного передвижения очень важно качественное содержание дорожного покрытия. В следующем году в Раменском планируют нарастить темпы обновления дорожного покрытия в проблемных местах.
Вопросы о ремонте и содержании дорог жители округа регулярно поднимают на личных приёмах и выездных встречах с Администрацией. Совместная работа властей и дорожных служб позволяет оперативно реагировать на обращения и улучшать муниципальную инфраструктуру.
