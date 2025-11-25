Эндоскописты Детского центра достали из желудка девочки необычное инородное тело

25 ноября 2025, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля извлекли из желудка девочки стоматологическую скобку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





13-летнюю пациентку, случайно проглотившую инородное тело, экстренно доставила в клинику бригада скорой помощи. Врачи выполнили рентгенографию и отправили подростка в хирургическое отделение.



«Для извлечения скобки мы выполнили гастроскопию, в ходе которой захватили инородное тело эндоскопической петлёй. Предмет был острым, и это создавало высокие риски травмировать слизистую. Поэтому мы поэтапно провели скобу через пищевод, его устье и гортаноглотку. Процедура длилась около 10 минут и прошла успешно», – рассказала врач-эндоскопист Анастасия Лазарева.