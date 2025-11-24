Офтальмологи Жуковской больницы спасли зрение участнику спецоперации

24 ноября 2025, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Жуковской больницы спасли зрение участнику спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В стационар с жалобами на боль в глазнице обратился 45-летний мужчина – участник СВО, находившийся в краткосрочном отпуске. Год назад он получил тяжёлое осколочное ранение. Пуля снайпера попала ему в лицо, оставив несколько пробоин в шлеме и бронежилете.



Боец восстановился и вернулся в строй, но через некоторое время старое ранение напомнило о себе.



Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии обследовали пациента и обнаружили в глазнице инородное тело. Его срочно госпитализирован.

«Блуждающий по орбите глазницы осколок грозил потерей зрения. Операция длилась около двух часов. Инородное тело зафиксировали и извлекли из глаза. Это оказался металлической лепесток размером меньше сантиметра и толщиной менее миллиметра», – рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии клиники Дмитрий Никитин.