В Орехово-Зуеве 89-летнюю пациентку избавили от мигрирующего камня

24 ноября 2025, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли пожилую пациентку с непроходимостью из-за мигрирующего камня. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Бригада скорой помощи доставила в стационар 89-летнюю женщину с острой болью в животе, тошнотой и рвотой. Оказалось, что такое состояние вызвано желчным камнем. Он проделал ход в кишечник и привёл к опасной непроходимости.

«Учитывая острую симптоматику и почтенный возраст пациентки, решили действовать незамедлительно. Мы провели сложнейшую операцию и устранили причину непроходимости. Всё прошло успешно, опасное осложнение – перитонит – удалось предотвратить», – разъяснил заведующий хирургическим отделением больницы Юрий Котлинский.

