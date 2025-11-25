В Подмосковье с начала года профосмотры прошли более 1,2 млн детей

25 ноября 2025, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1,2 млн юных жителей Московской области прошли профилактические медицинские осмотры с начала текущего года. Это на 71,7 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Такие проверки здоровья проводятся в детских поликлиниках региона. Кроме того, медицинские бригады выезжают в школы и детсады.





«Профосмотр позволяет уточнить группу здоровья ребёнка, а также выявить отклонения или патологии, благодаря чему можно своевременное лечение», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.