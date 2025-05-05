Эндоскописты Центра Рошаля достали из желудка девочки ложку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступила 14-летняя школьница, которая случайно проглотила ложку. Ею она пыталась достать кусок яблока, застрявший в горле. Врачи оперативно провели обзорную рентгенографию органов брюшной полости и подтвердили наличие инородного тела.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Девочку отправили в хирургическое отделение. Во время операции врачи с помощью видеоскопа осмотрели пищевод и желудок пациентки.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
Девочку отправили в хирургическое отделение. Во время операции врачи с помощью видеоскопа осмотрели пищевод и желудок пациентки.
«15-сантиметровая ложка стояла в распорку, тонкой частью упираясь в стенку желудка, а широкой – уходя в луковицу двенадцатиперстной кишки. Эндоскопической петлей мы извлекли ложку, а затем эндоскопическими щипцами типа «крысиный зуб» протянули её до глотки. Далее хирургическим зажимом полностью извлекли инородное тела. Операция длилась около часа и прошла успешно», – рассказала врач-эндоскопист Дарья Степаненко.Как предупредила специалист, при длительном нахождении металлического инородного тела в желудке могут возникнуть такие серьёзные осложнения, как пролежень, перфорация стенки желудка или непроходимость. К счастью, девочке повезло – ложка не успела причинить вред организму. Сейчас пациентка уже выписана домой.
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Лора Луганская