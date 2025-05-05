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В Подмосковье с начала года проверили на ВИЧ около 630 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти 630 тысяч человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, этот анализ модно сдать бесплатно и анонимно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года в Подмосковье обследование прошли почти 630 тыс. человек, что на 5,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он подчеркнул, что ВИЧ-инфекция может никак не проявлять себя длительное время, поэтому проходить тестирование следует регулярно.

Сдать анализ на ВИЧ жители Московской области могут в своей поликлинике или в подмосковном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробная информация о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа размещена по ссылке.

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#подмосковье
Красногорскую больницу ждёт капитальный ремонт
05 мая 2025, 13:45

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Капитальный ремонт проведут в Красногорской больнице, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать здание Красногорской больницы общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется в 2028 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 7 миллиардов 73 миллиона 662 тысячи 134 рубля 15 копеек. Заявки принимаются до 15 мая.

Работы будут проводиться в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», финансирование предусмотрено из областного бюджета.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капитальный ремонт
#торги
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Для жителей и гостей Серпухова провели концерт «Фронтовая агитбригада»
05 мая 2025, 13:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Концертная программа «Фронтовая агитбригада» состоялась на погосте Иванова Гора у деревни Глубоково городского округа Серпухов в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На концерте выступили воспитанники и сотрудники дома культуры «Лира» посёлка Пролетарский. Зрители увидели театрализованное представление, цирковой номер под знаменитую песню «Синий платочек» и послушали «Катюшу», — говорится в сообщении.
Кроме того, для гостей мероприятия было устроено угощение солдатской кашей.

Предание гласит, что на Ивановой Горе отдыхал преподобный Сергий Радонежский в 1374 году, когда он направлялся в Серпухов по приглашению князя Владимира Андреевича Храброго.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Концерты с участием агитбригад из серпуховских домов культуры будут проводиться и в других сёлах городского округа.

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«Русский Халк» из Люберец попробует побить рекорд мира по сценическому экстриму
05 мая 2025, 13:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В вело-лыжном парке «Шуклинка» в Курске 11 мая состоится мультиспортивный фестиваль «Шуклинка Фест». На нём многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян попробует установить мировой рекорд по сценическому экстриму. Он будет посвящён 80-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Чтобы установить рекорд, Русскому Халку предстоит за 12 минут разломать не менее восьми стальных стержней и надуть до разрыва не менее восьми резиновых грелок.
«Те же стальные шпильки толщиной 10 мм могут разлетаться при большом усилии буквально за секунды в натренированных и крепких руках. Однако по мере усталости спортсмена могут не ломаться довольно долго. Грелки — отдельная история. Иногда, чтобы надуть до разрыва хотя бы одну, уходит больше минуты», – сказал руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
Предметы подготовил для спортсмена Международный союз силового экстрима. Они считаются одними из самых сложных и непредсказуемых, что в сочетании с жёстким лимитом времени делает попытку установления рекорда яркой, зрелищной и драматичной.

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Юная тяжелоатлетка Врагова из Подмосковья выиграла первенство мира
05 мая 2025, 12:50

Фото: пресс-служба Минсопрта МО

Спортсменка из Богородского округа Софья Врагова стала лучшей в рывке на первенстве мира по тяжелой атлетике среди девушек 13-17 лет в весовой категории более 81 килограмма, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«По итогам выступления Софья Врагова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в рывке, заняла пятое место толчке и стала четвертой по сумме набранных баллов», — говорится в сообщении.
В ходе выступления на первенстве Софья Врагова также поставила новые рекорды России: дважды в рывке, когда подняла 96 и 100 килограммов, а также в сумме 213 кг.

Софья Врагова занимается в спортшколе города Старая Купавна Богородского округа, её тренирует Владимир Сущак.

Первенство мира по тяжелой атлетике проходило с 30 апреля по 5 мая в столице Перу Лиме.

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Основные работы по восстановлению энергоснабжения в Подмосковье завершены
05 мая 2025, 12:46

Фото: t.me/vorobiev_live

Энергетики группы «Россети» в ночь на понедельник завершили основные работы по восстановлению энергоснабжения потребителей в Подмосковье после непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Объекты были повреждены сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившимся на Московскую область в ночь на 2 мая. Всего восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Подмосковья. Напряжение подано в полном объёме на все энергообъекты потребителей на западе и северо-западе Подмосковья», – сказали в компании.
Там уточнили, что в городских округах Истра и Рузский идёт перевод потребителей с резервной схему электроснабжения на штатную.
«На севере региона, помимо округов Пушкинский, Мытищи и Сергиево-Посадский, восстановлено электроснабжение в округах Клин и Талдомский. Кроме того, продолжаются восстановительные работы для подключения потребителей в Солнечногорске и Дмитровском городском округе, куда пришелся самый мощный удар стихии», – добавили в компании.
В «Россетях» отметили, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия: ливень и ураганный ветер с порывами до 17 м/с.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что из-за аномального снегопада и сильного ветра в ночь на 2 мая в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек. В ликвидации последствий непогоды задействовали более 200 аварийных бригад.

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Губернатор Воробьёв рассказал об обстановке с электроснабжением в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал об устранении энергетиками последствий циклона
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