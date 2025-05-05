В Подмосковье с начала года проверили на ВИЧ около 630 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 630 тысяч человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, этот анализ модно сдать бесплатно и анонимно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года в Подмосковье обследование прошли почти 630 тыс. человек, что на 5,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он подчеркнул, что ВИЧ-инфекция может никак не проявлять себя длительное время, поэтому проходить тестирование следует регулярно.
Сдать анализ на ВИЧ жители Московской области могут в своей поликлинике или в подмосковном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробная информация о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа размещена по ссылке.
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Лев Каштанов