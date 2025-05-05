Свыше 29 тыс. подмосковных ветеранов с начала года прошли диспансеризацию

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области диспансеризацию прошли более 29 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В регионе ветеранам войны и приравненным к ним лицам по льготам, проводят диспансеризацию или профилактический осмотр в подмосковных медучреждениях.
«Если пациент не может сам добраться до поликлиники, к нему направляют бригаду медиков для проведения профосмотра или организуют транспорт до медучреждения. Всего с начала года диспансеризацию прошли более 29 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Свыше 4,2 тыс. из них получили медицинскую помощь на дому», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе, пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение с паспортом и полисом ОМС. Записаться на осмотр можно также на региональном портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот «Денис» в Telegram.
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«Если пациент не может сам добраться до поликлиники, к нему направляют бригаду медиков для проведения профосмотра или организуют транспорт до медучреждения. Всего с начала года диспансеризацию прошли более 29 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Свыше 4,2 тыс. из них получили медицинскую помощь на дому», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе, пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение с паспортом и полисом ОМС. Записаться на осмотр можно также на региональном портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот «Денис» в Telegram.
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Лора Луганская