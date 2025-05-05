В поликлинике Зарайска заработал рентген-кабинет с новейшим оборудованием

Видео: пресс-служба м.о. Зарайск
Кабинет рентгенографии, оснащённый новейшим цифровым аппаратом, открылся в отремонтированной поликлинике Зарайска, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Новый рентген-аппарат позволяет быстро получать качественные снимки и сразу передавать их специалисту. Высокое разрешение изображений помогает своевременно диагностировать даже самые незначительные патологии и тем самым повышает шансы на успешную терапию», — сказал заведующий рентгенологическим отделением поликлиники Иван Ломов.Он добавил, что в день пройти рентгенографию на новом оборудовании смогут до 60 человек.
Снимки, сделанные новым аппаратом, сразу поступают в электронную карту пациента, где доступны его лечащему врачу.
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