Эндоскописты Центра Рошаля спасли проглотившего иголку мальчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли жизнь ребёнка, проглотившего иголку. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Шестилетнего мальчика доставила в клинику бригада скорой помощи. Он жаловался на боль в животе. Отец ребёнка, ставший свидетелем происшествия, немедленно вызвал медиков.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пациенту провели рентгеноскопию брюшной полости, результаты которой подтвердили наличие инородного тела в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Мальчика сразу перевели в отделение детской хирургии и через час начали эндоскопическую операцию.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пациенту провели рентгеноскопию брюшной полости, результаты которой подтвердили наличие инородного тела в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Мальчика сразу перевели в отделение детской хирургии и через час начали эндоскопическую операцию.
«Во время гастроскопии мы обнаружили, что игла воткнулась в слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки. С помощью биопсийных щипцов аккуратно извлекли инородное тело и переместили в желудок, чтобы избежать повреждения окружающих тканей. После этого с помощью эндоскопического инструмента «Крокодил» захватили иголку за тупую часть и полностью извлекли. Малоинвазивная операция длилась полчаса», – рассказала врач-эндоскопист Зоя Голикова.Иголка не успела причинить мальчику серьёзного вреда. Уже на следующий день его выписали домой.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Лора Луганская