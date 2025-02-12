Подмосковный дерматовенеролог Нетесова предупредила о педикулёзе у детей зимой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Головной педикулёз у детей и подростков особенно быстро распространяется в зимние месяцы. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог Мытищинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Нетесова.
«Это неприятное паразитарное заболевание кожи вызывают вши, которые обитают на волосистой части головы и питаются человеческой кровью. Педикулёз может привести к зуду кожи головы, расчёсам и вызвать вторичные инфекции. Заболевание быстро распространяется через близкий контакт между людьми, особенно в зимние месяцы среди детей и подростков в школах, детсадах, спортивных секциях и лагерях. Заражение возможно и при совместном использовании расчесок, щёток, заколок, подушек», – рассказала врач, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Она напомнила, что педикулёз – не признак плохой гигиены. Он может возникнуть у любого человека, независимо от социального статуса. Главную роль в борьбе с заболеванием играют своевременная диагностика и правильное лечение.
«Родителям следует регулярно осматривать волосы детей на наличие вшей и гнид, особенно после их пребывания в общественных местах. При обнаружении паразитов нужно сразу обратиться к врачу. Он назначит лечение, включающее применение специальных шампуней, лосьонов и спреев, а также механические методы удаления», – отметила Нетесова.Медик добавила, что для предотвращения заболевания необходимо придерживаться правил гигиены, пользоваться индивидуальными средствами ухода за волосами, избегать контактов с инфицированными. Помимо этого, важно объяснить детям, почему нельзя обмениваться личными вещами.
Как напомнили в министерстве, записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу по профилактике и лечению педикулёза можно на региональном портале «Здоровье».
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Лора Луганская