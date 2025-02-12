В Подмосковье с начала года расширенный скрининг прошли 4,3 тыс. новорождённых

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 4,3 тыс. младенцев с начала года прошли в Московской области расширенный неонатальный скрининг. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Благодаря такому скринингу можно выявить 36 генетических заболеваний на ранней стадии. Среди них – детская спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и многие другие.
Как пояснили в ведомстве, исследование выполняется в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из пятки. Если будет выявлено отклонение от нормы, с родителями свяжется специалист медицинской организации и разъяснит дальнейшие действия.
Читайте также:
Подмосковный врач рассказал, как родить здорового малыша при диабете беременных
Глава алтайского Минздрава Хубезов провёл мастер-класс для студентов и спасателей в Детском центре им. Л. М. Рошаля
Профосмотры в школах и детсадах Богородского округа прошли около 2 тыс. детей
«Это позволяет вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов. С начала года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тыс. новорождённых. У 11 из них выявили генетические заболевания», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как пояснили в ведомстве, исследование выполняется в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из пятки. Если будет выявлено отклонение от нормы, с родителями свяжется специалист медицинской организации и разъяснит дальнейшие действия.
Читайте также:
Подмосковный врач рассказал, как родить здорового малыша при диабете беременных
Глава алтайского Минздрава Хубезов провёл мастер-класс для студентов и спасателей в Детском центре им. Л. М. Рошаля
Профосмотры в школах и детсадах Богородского округа прошли около 2 тыс. детей
Лора Луганская