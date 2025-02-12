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Подмосковный портал «Паллиативная помощь» посетили около 60 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти 60 тысяч человек воспользовались подмосковным порталом «Паллиативная помощь» с момента его открытия в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Портал, посвящённый паллиативной помощи в регионе, заработал в начале 2023 года. За это время его посетили почти 60 тысяч человек, а самыми популярными разделами стали «Получение паллиативного статуса» и «Паллиативная помощь детям», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве отметили, что на портале собрана вся информация по оказанию помощи паллиативным пациентам на дому, госпитализации их в профильные стационары, а также по уходу за такими больными.



Кроме того, в Московской области открыта круглосуточная горячая линия по паллиативной помощи детям и взрослым, звонки принимают по телефону: 8-498-683-83-83.

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Управляющие организации Подмосковья продолжают ремонтировать многоквартирные дома
12 февраля 2025, 13:55

Фото: istockphoto / Vitaliy Halenov

В Подмосковье управляющие компании продолжают заниматься обслуживанием многоквартирных домов. В рамках текущего ремонта рабочие обновляют покрытие перил в подъездах, выполняют частичную замену мягкой кровли и герметизируют межпанельные швы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Общие зоны в подъездах со временем изнашиваются из-за постоянной эксплуатации, поэтому для поддержания их в хорошем состоянии и обеспечения комфорта жильцов регулярно проводятся ремонтные работы.

Так, в Сергиевом Посаде рабочие покрасили поручни в доме № 9 на улице Октябрьской, а также обновили перила в подъездах дома № 7 на той же улице.

В Чехове специалисты заделали межпанельные швы на фасадах домов по адресу: ул. Гагарина, 84 и ул. Весенняя, 2.

В Люберцах отремонтировали кровлю дома № 24, расположенного в микрорайоне Птицефабрика посёлка Томилино.

Жители могут подать заявку на ремонт мест общего пользования в свою управляющую компанию. Если она не выполняет обязательства, следует обратиться в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области. Контакты ведомства доступны по ссылке.

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В Мытищах началась реконструкция Угольной улицы
12 февраля 2025, 13:32

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по реконструкции стартовали на участке улицы Угольная в Мытищах, протяжённость участка составляет 1,4 км: от примыкания к Пироговскому шоссе до дома №1 по Угольной, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся устройство локальных очистных сооружений, а также земполотна на разворотной петле в районе примыкания к улице Стрельбище Динамо», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

В ходе работ проезжую часть расширят до четырёх полос и обустроят пешеходные зоны. Реконструкция улучшит транспортную ситуацию для жителей микрорайона Олимпийский и обеспечит водителям удобный выезд на Мытищинскую хорду и МКАД.

Завершить реконструкцию должны в четвёртом квартале текущего года.

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Подмосковный дерматовенеролог Нетесова предупредила о педикулёзе у детей зимой
12 февраля 2025, 13:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Головной педикулёз у детей и подростков особенно быстро распространяется в зимние месяцы. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог Мытищинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Нетесова.
«Это неприятное паразитарное заболевание кожи вызывают вши, которые обитают на волосистой части головы и питаются человеческой кровью. Педикулёз может привести к зуду кожи головы, расчёсам и вызвать вторичные инфекции. Заболевание быстро распространяется через близкий контакт между людьми, особенно в зимние месяцы среди детей и подростков в школах, детсадах, спортивных секциях и лагерях. Заражение возможно и при совместном использовании расчесок, щёток, заколок, подушек», – рассказала врач, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Она напомнила, что педикулёз – не признак плохой гигиены. Он может возникнуть у любого человека, независимо от социального статуса. Главную роль в борьбе с заболеванием играют своевременная диагностика и правильное лечение.
«Родителям следует регулярно осматривать волосы детей на наличие вшей и гнид, особенно после их пребывания в общественных местах. При обнаружении паразитов нужно сразу обратиться к врачу. Он назначит лечение, включающее применение специальных шампуней, лосьонов и спреев, а также механические методы удаления», – отметила Нетесова.
Медик добавила, что для предотвращения заболевания необходимо придерживаться правил гигиены, пользоваться индивидуальными средствами ухода за волосами, избегать контактов с инфицированными. Помимо этого, важно объяснить детям, почему нельзя обмениваться личными вещами.

Как напомнили в министерстве, записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу по профилактике и лечению педикулёза можно на региональном портале «Здоровье».

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В Лосино-Петровском проведут семинар для ветеранов СВО
12 февраля 2025, 13:07

Фото: istockphoto.com/zim286

Семинар для ветеранов специальной военной операции, посвящённый предоставляемым им услугам на базе МФЦ, проведут сегодня, 12 февраля, в городской библиотеке Лосино-Петровского, сообщает пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На подмосковном портале госуслуг есть специальный сервис со всей актуальной информацией о мерах поддержки и льготах для участников СВО и их семей. На семинаре мы расскажем подробнее о каждом из пунктов мер поддержки и о том, как оформить получение этих мер и льгот», — рассказал директор МФЦ городского округа Лосино-Петровский Дмитрий Луженский.
В семинаре примут участие представители органов соцзащиты, пенсионного фонда, Фонда защитников Отечества, а также глава центра поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом».

Семинар начнётся в 17:00 по адресу: Лосино-Петровский, улица Строителей, дом №15.

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Более 150 исполнителей соберёт в Балашихе фестиваль патриотической песни
12 февраля 2025, 12:57

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

16 февраля в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе состоится Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В этом году фестиваль посвятили Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участия подано более 150 заявок из 24 муниципалитетов Подмосковья. Возраст исполнителей – от 10 до 60 лет. Это солисты, ансамбли и хоровые коллективы, выступающие в разных жанрах. Оценивать выступления будет авторитетное жюри», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Все участники получат дипломы от организаторов, а лауреаты – дипломы Министерства культуры и туризма Московской области и памятные кубки.

Выступление творческих коллективов начнётся в 10:30.

Вход свободный.

Адрес КДЦ: Балашиха, ул. Заречная, д. 3.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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