Подмосковный портал «Паллиативная помощь» посетили около 60 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 60 тысяч человек воспользовались подмосковным порталом «Паллиативная помощь» с момента его открытия в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Портал, посвящённый паллиативной помощи в регионе, заработал в начале 2023 года. За это время его посетили почти 60 тысяч человек, а самыми популярными разделами стали «Получение паллиативного статуса» и «Паллиативная помощь детям», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.В министерстве отметили, что на портале собрана вся информация по оказанию помощи паллиативным пациентам на дому, госпитализации их в профильные стационары, а также по уходу за такими больными.
Кроме того, в Московской области открыта круглосуточная горячая линия по паллиативной помощи детям и взрослым, звонки принимают по телефону: 8-498-683-83-83.
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Лев Каштанов