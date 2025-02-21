Энергетики Подмосковья начали подготовку к весеннему паводку

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Подготовку энергообъектов к весеннему паводку начали в Московской области специалисты компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках подготовки к паводку энергетики проверили состояние резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), а также составили список электросетевых объектов, которые находятся в зоне риска подтопления. Кроме того, намечены маршруты перемещения резервных источников электричества и места их дислокации для оперативного восстановления подачи энергии социально значимым объектам», — говорится в сообщении.Кроме того, организована расчистка территорий электросетевых объектов от снега и льда и налажено взаимодействие с местными отделениями Росгидрометцентра, МЧС и муниципальными властями для получения оперативных прогнозов о паводке.
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Лев Каштанов