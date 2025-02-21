Энергетики Подмосковья начали подготовку к весеннему паводку

В спорткомплексе «Арена-Мытищи» торжественно открыли Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». В этом году фестиваль пройдёт 21-24 февраля и будет посвящён 80-летию Великой Победы.