В Подмосковье за год к электросетям подключили 177 социально значимых объектов

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В 2024 году в Московской области к электрическим сетям копаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» подключили 177 объектов сферы здравохранения, образования, спорта, культуры и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.