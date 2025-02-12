В Подмосковье за год к электросетям подключили 177 социально значимых объектов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В 2024 году в Московской области к электрическим сетям копаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» подключили 177 объектов сферы здравохранения, образования, спорта, культуры и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках работы по технологическому присоединению объектов к электросетям мы строим новые современные трансформаторные подстанции и линии электропередачи, а также работаем над увеличением мощности уже имеющихся объектов электросетевого хозяйства», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.В министерстве отметили, что в число объектов, присоединённых к электросетям в минувшем году, вошёл физико-математический лицей в микрорайоне Семхоз города Сергиев Посад. Для обеспечения этого объекта электричеством энергетики установили трансформаторную подстанцию и смонтировали 250 метров ЛЭП.
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Лев Каштанов