Московский регион вышел в лидеры по росту потребления электричества в 2024 году

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Московский регион стал одним из лидеров по росту потребления электроэнергии по итогам 2024 года. Такие данные привели в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Новое значение исторического максимума потребления мощности – 41023 МВт – было достигнуто 18 января прошлого года. При этом одним из лидеров роста электропотребления стали Москва и Московская область, – плюс 5,1%. Исторический максимум потребления мощности в энергосистеме столицы и Подмосковья был зафиксирован 19 декабря прошлого года и составил 19883 МВт. Это на 93 МВт больше, чем предыдущее максимальное значение.
В соответствии со Схемой и Программой развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы, утверждённой приказом Минэнерго страны, в нынешнем году ожидается дальнейший рост потребления электричества –до 272,2 млрд кВт/ч. Это выше показателя 2024 года на 3,7 млрд кВт/ч, то есть на 1,4%.
Читайте также:
В Подмосковье за год к электросетям подключили 177 социально значимых объектов
Тысячу подмосковных домов подключили к газу за месяц по программе соцгазификации
В 36 деревнях и сёлах Подмосковья началось строительство газопроводов
«Рост потребления электроэнергии – показатель динамичного развития региона. Он свидетельствует об увеличении деловой активности, росте числа новых домохозяйств, внедрении современных технологий. Мы должны быть готовы обеспечивать растущие потребности, инвестировать в модернизацию инфраструктуры и внедрять эффективные решения. Задача – сделать так, чтобы каждый житель Подмосковья был уверен в надёжности и стабильности энергоснабжения, даже в условиях растущей нагрузки», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
В соответствии со Схемой и Программой развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы, утверждённой приказом Минэнерго страны, в нынешнем году ожидается дальнейший рост потребления электричества –до 272,2 млрд кВт/ч. Это выше показателя 2024 года на 3,7 млрд кВт/ч, то есть на 1,4%.
Читайте также:
В Подмосковье за год к электросетям подключили 177 социально значимых объектов
Тысячу подмосковных домов подключили к газу за месяц по программе соцгазификации
В 36 деревнях и сёлах Подмосковья началось строительство газопроводов
Лора Луганская