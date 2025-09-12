Энергетики Подмосковья обеспечили электричеством новые школы и сады

12 сентября 2025, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

С начала 2025 года в Подмосковье подключили к электросетям 24 школы и 10 детских садов. Работы проводили специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», рассказали в Минэнергетики Подмосковья.







Увеличили мощности действующих школ и построили линии электропередачи для новых зданий. Так, школа искусств в Коломне получила мощность 90 кВт, новая школа в Зарайске — 375 кВт, а детский сад в Серпухове — 200 кВт.