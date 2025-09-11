«Мособлэнерго» презентовало разработки по цифровизации энергетики Подмосковья

11 сентября 2025, 14:55

В Правительстве Подмосковья прошёл Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада». «Мособлэнерго» презентовала собственные разработки по цифровизации отрасли и повышению надежности энергосистемы региона, рассказали в Минэнергетики Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области



Единая цифровая модель электрической сети Московской области позволяет в реальном времени отслеживать состояние сетевой инфраструктуры, автоматически фиксировать и анализировать технологические нарушения, а данные сразу заносятся в электронный журнал аварий. Это в разы ускоряет процесс принятия решений для устранения неполадок.Обновлённый Портал цифровых услуг «Мособлэнерго» — удобный онлайн-сервис для оформления документов и заявок на технологическое присоединение, получения информации о работе сетей. «Мособлэнерго» рассказала о подготовке кадров для цифровой энергетики.На стенд зашли губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Они отметили важность внедрения современных технологий и искусственного интеллекта в отрасли.