В Подмосковье ввели особые меры для надежного электроснабжения в дни выборов

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры для надёжного электроснабжения избирательных участков ввели специалисты компании «Мособлэнерго» на период проведения голосования — с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.



В дни голосования на объектах компании, обеспечивающих электроэнергией здания с избирательными участками, отменены все ремонтные и плановые работы. Организовано также круглосуточное дежурство руководителей и оперативно-ремонтного персонала.

«Перед началом выборов состояние энергоснабжающих объектов дополнительно проверили, усилили противопожарную и контртеррористическую защищённость и отдельно проинструктировали дежурные выездные бригады», — отмечается в сообщении.
Голосование проводится в девяти округах Московской области, там выбирают членов муниципальных Советов депутатов.
Лев Каштанов

