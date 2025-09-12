В Подмосковье ввели особые меры для надежного электроснабжения в дни выборов

12 сентября 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры для надёжного электроснабжения избирательных участков ввели специалисты компании «Мособлэнерго» на период проведения голосования — с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





В дни голосования на объектах компании, обеспечивающих электроэнергией здания с избирательными участками, отменены все ремонтные и плановые работы. Организовано также круглосуточное дежурство руководителей и оперативно-ремонтного персонала.





«Перед началом выборов состояние энергоснабжающих объектов дополнительно проверили, усилили противопожарную и контртеррористическую защищённость и отдельно проинструктировали дежурные выездные бригады», — отмечается в сообщении.