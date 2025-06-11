Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы на длинных выходных

11 июня 2025, 14:04

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры по обеспечению надёжного электроснабжения подмосковных потребителей в период с 12 по 16 июня вводят компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.







«С 8:00 12 июня до 8:00 16 июня в Московской области отменяются все плановые ремонты и переключения. Будут проводиться только срочные работы по устранению нарушений на электросетях. Кроме того, в указанный период вводится круглосуточное дежурство руководства компаний и оперативно-ремонтного персонала», — говорится в сообщении.