Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы на длинных выходных
Дополнительные меры по обеспечению надёжного электроснабжения подмосковных потребителей в период с 12 по 16 июня вводят компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«С 8:00 12 июня до 8:00 16 июня в Московской области отменяются все плановые ремонты и переключения. Будут проводиться только срочные работы по устранению нарушений на электросетях. Кроме того, в указанный период вводится круглосуточное дежурство руководства компаний и оперативно-ремонтного персонала», — говорится в сообщении.Отмечается, что при режиме повышенной готовности в распоряжении компаний будут находиться более 950 дежурных бригад и 931 единица спецтехники, включая 332 передвижных дизельных электростанций.