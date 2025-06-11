В Подмосковье запустили первое в регионе отделение лечения боли

11 июня 2025, 12:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Первое в регионе отделение по лечению хронических болевых синдромов заработало в Красногорской больнице. Его развернули на базе нейрохирургического и неврологического отделений стационара, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Отделение организовано для помощи пациентам с хроническими болевыми синдромами различного происхождения с использованием современной медицинской техники и диагностической аппаратуры.

«В отделении применяются малоинвазивные вмешательства – лечебно-диагностические блокады и радиочастотное воздействие на спину, шею и суставы. Такие методы позволяют регулировать медикаментозную нагрузку, снизить воздействие препаратов на организм», – рассказал заведующий отделением интервенционного лечения боли Красногорской больницы, врач анестезиолог-реаниматолог Иван Портнягин.