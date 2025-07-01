Энергетики Подмосковья перешли из-за непогоды в режим повышенной готовности

01 июля 2025, 16:26

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Режим повышенной готовности ввели в компании «Россети Московский регион» во вторник, 1 июля, в связи с неблагоприятными погодными условиями: ливнями, грозами и усилением ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.







«В готовность приведены 303 бригады компании. В эти бригады входят 1198 работников, в распоряжении которых 363 единицы спецтехники. Для временного электроснабжения потребителей в случае повреждения объектов энергетической инфраструктуры подготовлены 190 мобильных дизель-генераторных установок», — говорится в сообщении.