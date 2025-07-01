Энергетики Подмосковья перешли из-за непогоды в режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в компании «Россети Московский регион» во вторник, 1 июля, в связи с неблагоприятными погодными условиями: ливнями, грозами и усилением ветра до 16 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В готовность приведены 303 бригады компании. В эти бригады входят 1198 работников, в распоряжении которых 363 единицы спецтехники. Для временного электроснабжения потребителей в случае повреждения объектов энергетической инфраструктуры подготовлены 190 мобильных дизель-генераторных установок», — говорится в сообщении.Отмечается также, что пользователи могут сообщить о перебоях с электроэнергией по телефону бесплатной круглосуточной «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220). Информаци. Передать информациюможно можно также виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» Электре.