В Подольске в августе запустят производство устройств электрозащиты
Компания «Инно-Инжиниринг» откроет новый производственный корпус в Подмосковье. Предприятие разрабатывает и выпускает электротехнические устройства под брендом innel, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Производственный цех построили в городском округе Подольск. Сейчас цех оснащают современным оборудованием. Запустить предприятие компания рассчитывает в августе.
«Очередной отечественный бренд запустит производство в Московской области. «Инно-Инжиниринг» будет выпускать устройства электрозащиты для жилых, коммерческих и промышленных объектов. Инвестиции в запуск предприятия уже сейчас оценивают в 100 млн рублей. А в течение трёх лет компания готова вложить ещё 400 млн», – поделилась планами зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По словам зампреда, на новом предприятии рассчитывают создать не менее 50 рабочих мест.
На подмосковном предприятии компания будет производить системы защитных устройств в разных модификациях – от базовых моделей реле контроля напряжения до устройств с функцией мониторинга параметров сети и интеграцией с системами «умного дома». Устройства предназначены для контроля напряжения в электросетях и автоматического отключения напряжения в случае возникновения неисправностей.
По данным министерства, уже на начальном этапе предприятие сможет производить до 10 тыс. изделий в месяц. А до конца года компания планирует утроить производственные мощности и увеличить ежемесячный объём выпускаемой продукции.