В Подольске в августе запустят производство устройств электрозащиты

01 июля 2025, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба компании «Инно-Инжиниринг»

Компания «Инно-Инжиниринг» откроет новый производственный корпус в Подмосковье. Предприятие разрабатывает и выпускает электротехнические устройства под брендом innel, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Производственный цех построили в городском округе Подольск. Сейчас цех оснащают современным оборудованием. Запустить предприятие компания рассчитывает в августе.



«Очередной отечественный бренд запустит производство в Московской области. «Инно-Инжиниринг» будет выпускать устройства электрозащиты для жилых, коммерческих и промышленных объектов. Инвестиции в запуск предприятия уже сейчас оценивают в 100 млн рублей. А в течение трёх лет компания готова вложить ещё 400 млн», – поделилась планами зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.