В Подмосковье с начала года заработали 14 новых цифровых маммографов

01 июля 2025, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четырнадцать современных цифровых маммографов запустили в работу в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года, один из них заработал сегодня в Красногорской больнице. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«Мы продолжаем оснащать медицинские учреждения Подмосковья цифровыми маммографами. С начала года в работу ввели 14 аппаратов на сумму более 270 миллионов рублей, в том числе сегодня запустили новый маммограф в Красногорске», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.