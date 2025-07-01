В Подмосковье с начала года заработали 14 новых цифровых маммографов
Четырнадцать современных цифровых маммографов запустили в работу в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года, один из них заработал сегодня в Красногорской больнице. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем оснащать медицинские учреждения Подмосковья цифровыми маммографами. С начала года в работу ввели 14 аппаратов на сумму более 270 миллионов рублей, в том числе сегодня запустили новый маммограф в Красногорске», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В свою очередь, директор Красногорской больницы Бутай Бутаев рассказал, что новый маммограф установили взамен устаревшего аналогового. Теперь благодаря новой технике врачи будут получать более качественные снимки.