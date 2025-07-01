Певец Юрий Лоза раскрыл свой способ борьбы с плохим настроением из-за непогоды

01 июля 2025, 16:20

Юрий Лоза бежит от московской непогоды на юг России

Юрий Лоза ( РИА Новости / Антон Белицкий )

Непогода влияет на настроение не только обычных людей, но и звезд. Так, певец Юрий Лоза признался, что его настроение часто зависит от погоды.





Общественная Служба Новостей поинтересовалась у знаменитостей, как они борются с хандрой. Чтобы спастись от непогоды, он предпочитает уезжать с семьей на юг. Чаще всего певец выбирает курорты Крыма и Краснодарского края.





«Я еду в Форос, Ялту, Анапу, Геленджик», — перечислил Лоза любимые места.

