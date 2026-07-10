Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим из-за приближающегося циклона
Большой циклон, который несёт сильные дожди и ветер с порывами до 23 метров в секунду, движется в сторону Подмосковья. В связи с этим сотрудники компании «Россети — Московский регион» перешли на режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Вызова для ликвидации нарушений, вызванных штормом, ждут 303 бригады, в которые входят 1 198 специалистов и 364 единицы спецтехники. В распоряжении бригад есть также 185 мобильных дизель-генераторов общей мощностью 72 МВт.
«Ведётся постоянный мониторинг погодных условий. Компания на связи с Гидрометцентром, подразделениями МЧС и властями муниципалитетов», — говорится в сообщении.Жители могут сообщить о перебоях с электричеством на бесплатный телефон «Светлой линии» компании: 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220) или через её официальный сайт.