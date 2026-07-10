В Кашире загорелся пассажирский автобус
В пассажирском автобусе, припаркованном на Клубной улице в Кашире, случилось возгорание. Инцидент произошёл поздно вечером в четверг, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Информация о происшествии поступила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» в 22:46.
«Прибывшие на место огнеборцы увидели, что горит пустой автобус марки «Вектор-Некст». Они подали на тушение два створа и в 22:56 полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.В тушении участвовали шесть человек, использовалась одна единица спецтехники — автоцистерна. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что число раненых в ДТП с участием автобуса и грузового фургона «Газель» на Нижегородской улице в Москве выросло до 25 человек.