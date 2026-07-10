В Кашире загорелся пассажирский автобус

10 июля 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В пассажирском автобусе, припаркованном на Клубной улице в Кашире, случилось возгорание. Инцидент произошёл поздно вечером в четверг, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Информация о происшествии поступила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» в 22:46.





«Прибывшие на место огнеборцы увидели, что горит пустой автобус марки «Вектор-Некст». Они подали на тушение два створа и в 22:56 полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.