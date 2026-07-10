ИИ выявил в Подмосковье более 2200 случаев нелегальной уличной торговли
Свыше 2 200 случаев незаконной уличной торговли выявил искусственный интеллект, интегрированный в камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Нейросеть анализируют данные, поступающие с более чем 5 800 камер.
«При обнаружении нелегальной купли-продажи соответствующий кадр фиксируется и автоматически формируется задача для ответственных служб по устранению нарушения. Только за июнь число торговых точек, выявленных подобным способом, превысило 280», — говорится в сообщении.Точность определения нарушений при помощи искусственного интеллекта составляет 94%.
Ранее сообщалось, что ИИ помог выявить в Московской области свыше полутора тысяч нарушений правил парковки.