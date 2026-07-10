ИИ выявил в Подмосковье более 2200 случаев нелегальной уличной торговли

10 июля 2026, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 2 200 случаев незаконной уличной торговли выявил искусственный интеллект, интегрированный в камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Нейросеть анализируют данные, поступающие с более чем 5 800 камер.





«При обнаружении нелегальной купли-продажи соответствующий кадр фиксируется и автоматически формируется задача для ответственных служб по устранению нарушения. Только за июнь число торговых точек, выявленных подобным способом, превысило 280», — говорится в сообщении.