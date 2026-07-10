Врачи Долгопрудного вернули зрение 97-летнему пациенту

10 июля 2026, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти полностью ослепшему 97-летнему мужчине вернули зрение врачи офтальмологического отделения Долгопрудненской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





На момент обращения пациент уже не мог самостоятельно ориентироваться в пространстве. Причина оказалась в возрастных изменениях: на обоих глазах была катаракта, зрачок не расширялся, а в сетчатке шёл процесс дистрофии.





«Пожилым пациентам часто отказывают в операции, так как высок риск осложнений. Но в нашей больнице используют современные возможности геронтологического подхода лечения таких больных, позволяющие снизить риски. Пациенту удалили катаракты и имплантировали в оба глаза искусственные хрусталики», — рассказала заведующая отделением, кандидат медицинских наук Ирина Ильинская.