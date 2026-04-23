Подмосковная компания «Аравия» увеличит мощность производства косметики на 40%

23 апреля 2026, 22:07

оригинал Фото: компания «Аравия»

Производитель косметики «Аравия» в этом году запустит вторую очередь производственно-складского комплекса в подмосковном городе Протвино. Земельный участок под проект компании предоставили по программе региональной поддержки, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания производит профессиональную косметику, которая поставляется не только на российский рынок, но и в страны СНГ.

«В рамках расширения производства «Аравия» запустила первую очередь комплекса и в этом году планирует запустить вторую. После реализации проекта завод увеличит мощность производства на 40% и будет ежегодно выпускать 550 тонн продукции. Объём инвестиций в проект составит около 700 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Сегодня мы выпускаем более 700 наименований продукции. На предприятии работают свыше 500 сотрудников. 98% наших специалистов – жители Серпухова и соседних городов, а 75% оборудования – отечественного производства, причём большая часть сделана в Московской области», – подчеркнул гендиректор компании «Аравия» Олег Востриков.