Губернатор Воробьёв выразил соболезнования родным журналиста Пиманова

23 апреля 2026, 20:16

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова. Он назвал тяжёлой новостью сообщение об уходе из жизни журналиста и телеведущего.





По словам главы региона, эта утрата отзывается в сердцах очень многих людей.

«Всё его творчество, его фильмы были посвящены важному и доброму – нашей истории, патриотизму, жизни страны, людям, которые её создают и защищают. А программа «Человек и закон» для многих поколений стала разговором о совести, местом, где за каждой историей стояли судьбы людей, их боль и надежда на справедливость», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

«Светлая память. Его голос, его позиция, его человеческое тепло – всё это останется с нами», – отметил Андрей Воробьёв.