Губернатор Воробьёв выразил соболезнования родным журналиста Пиманова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова. Он назвал тяжёлой новостью сообщение об уходе из жизни журналиста и телеведущего.
По словам главы региона, эта утрата отзывается в сердцах очень многих людей.
«Всё его творчество, его фильмы были посвящены важному и доброму – нашей истории, патриотизму, жизни страны, людям, которые её создают и защищают. А программа «Человек и закон» для многих поколений стала разговором о совести, местом, где за каждой историей стояли судьбы людей, их боль и надежда на справедливость», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Как отметил губернатор, в жизни и в спорте Пиманов проявлял себя как человек с характером, на него всегда можно было положиться. Он всегда приходил на помощь, был отзывчивым, неравнодушным, умел поддержать и словом, и делом.
«Светлая память. Его голос, его позиция, его человеческое тепло – всё это останется с нами», – отметил Андрей Воробьёв.Ранее сообщалось, что журналист Первого канала Алексей Пиманов, который четверть века вёл программу «Человек и закон», скоропостижно скончался в возрасте 64 лет.