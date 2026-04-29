Энергетики Подмосковья продолжают ликвидировать последствия арктического вторжения

29 апреля 2026, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники Мособлэнерго продолжают восстанавливают электроснабжение подмосковных потребителей на фоне арктического циклона. Работы идут в условиях режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.





В течение дня на объектах работают около 180 специалистов в составе 61 бригады, а также 68 единиц спецтехники.

«Особый режим работы был введён 27 апреля в 11:30. С этого момента специалисты компании выезжали по 795 заявкам. В основном технологические нарушения вызвали ветки деревьев, упавшие под тяжестью мокрого снега на провода воздушных линий электропередачи. В помощь коллегам вышестоящей электросетевой организации направили 30 бригад - 133 человека, 43 единицы техники и 21 передвижную электростанцию», – рассказали в министерстве.