Энергетики Подмосковья продолжают ликвидировать последствия арктического вторжения
Сотрудники Мособлэнерго продолжают восстанавливают электроснабжение подмосковных потребителей на фоне арктического циклона. Работы идут в условиях режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
В течение дня на объектах работают около 180 специалистов в составе 61 бригады, а также 68 единиц спецтехники.
«Особый режим работы был введён 27 апреля в 11:30. С этого момента специалисты компании выезжали по 795 заявкам. В основном технологические нарушения вызвали ветки деревьев, упавшие под тяжестью мокрого снега на провода воздушных линий электропередачи. В помощь коллегам вышестоящей электросетевой организации направили 30 бригад - 133 человека, 43 единицы техники и 21 передвижную электростанцию», – рассказали в министерстве.
Там напомнили жителям, что в случае нарушения электроснабжения нужно обращаться по телефону горячей линии Мособлэнерго 8 (495) 99-500-99.