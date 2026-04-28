Около 1500 железнодорожников ликвидируют в Подмосковье последствия снегопада

28 апреля 2026, 18:47

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Порядка 1500 человек привлечены на Московской железной дороге к ликвидации последствий непогоды, обрушившейся на Центральную часть России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на МЖД.





Компания принимает все меры для введения в график поездов, задержавшихся в пути из-за неблагоприятных погодных условий.

«К уборке снега на путевой и пассажирской инфраструктуре привлечены около 1500 человек. Кроме того, железнодорожники участвуют в восстановлении контактной сети, повреждённой упавшими деревьями. Все работники обеспечены спецодеждой и инвентарём. Для очистки контактной сети от снега на линии выведена спецтехника – локомотивы с вибропантографами и машины механической очистки гололёда. Она курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирам», – рассказали в компании.