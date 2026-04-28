Последствия снегопада в подмосковных лесничествах ликвидируют 240 человек

В подмосковных лесничествах продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





По состоянию на 28 апреля к работам привлечены 63 бригады специалистов подведомственного комитету Мособллеса численностью 240 человек. Резерв сил и средств составляют 327 человек в составе 90 бригад.

«Основные усилия сосредоточены на расчистке дорог, линий электропередачи и восстановлении проезда автотранспорта. Самые активные работы ведут на территории Сергиево-Посадского, Талдомского, Подольского, Орехово-Зуевского и Ступинского лесничеств», – отметили в подмосковном Комлесхозе.