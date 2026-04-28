В Хотькове за стуки выпало более 30 сантиметров снега
Более 30 сантиметров снега выпало в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа за последние сутки. Коммунальные и дорожные службы расчищают дворы и улицы от завалов и упавших веток и деревьев. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Кристина Тришина.
Снегопад с сильным ветром принёс в столичный регион циклон «Илви». Метель продолжается второй день.
«Дорожники и коммунальщики работают в усиленном режиме. Одной из точек сегодня стал сквер на 1-й Станционной улице. Здесь бригада распилила рухнувшее дерево», — говорится в сообщении.Всего за последние сутки в городе убрали семь упавших стволов. В работах участвую семь пильщиков, 15 дворников, три погрузчика и автовышка, которую используют для ликвидации аварийных деревьев.