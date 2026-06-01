Энергетики Подмосковья провели серию уроков по электробезопасности
Серию интерактивных уроков, посвящённых правилам безопасности при обращении с электричеством, провели сотрудники компаний «Мособлэнерго» и «Россети — Московский регион» для подмосковных школьников. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства энергетики.
В частности, за три весенних месяца представители «Мособлэнерго» провели 68 занятий в рамках проекта «Электричество — не игрушка!», а работники «Россетей» с начала года — более 50 уроков на тему «Доброе электричество — детям».
«Ребятам объясняли, как безопасно пользоваться электроприборами, почему нельзя залезать на опоры ЛЭП, а также что делать, если видишь оборвавшийся кабель», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе уроков отводилось запретам, касающимся закрытых зон энергообъектов. Дети узнавали, для чего эти ограничения и чем грозит их нарушение.
Ранее в Минэнерго Подмосковья выпустили предостережение о недопустимости проникновения на объекты энергетической инфраструктуры. На запретной территории можно получить смертельный удар током, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, порча элементов энергосистемы чревата пожарами и крупными авариями, в результате которых без света могут остаться дома, школы, больницы, предприятия и пр.
К вмешательству в работу энергообъектов россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей выполнять их задания. В министерстве отметили, что такие действия расцениваются как диверсия и влекут за собой уголовную ответственность. Поэтому о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по номеру +7-800-224-22-22.