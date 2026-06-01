Энергетики Подмосковья провели серию уроков по электробезопасности

01 июня 2026, 16:30

Серию интерактивных уроков, посвящённых правилам безопасности при обращении с электричеством, провели сотрудники компаний «Мособлэнерго» и «Россети — Московский регион» для подмосковных школьников. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства энергетики.





В частности, за три весенних месяца представители «Мособлэнерго» провели 68 занятий в рамках проекта «Электричество — не игрушка!», а работники «Россетей» с начала года — более 50 уроков на тему «Доброе электричество — детям».





«Ребятам объясняли, как безопасно пользоваться электроприборами, почему нельзя залезать на опоры ЛЭП, а также что делать, если видишь оборвавшийся кабель», — говорится в сообщении.